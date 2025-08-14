Hatay ve Mersin'de orman yangınları sürüyor Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Mersin'in Anamur ilçesinde de çıkan orman yagınına müdahale devam ediyor

Anadolu Ajansı Giriş: 14.08.2025 - 20:36 Güncelleme: 14.08.2025 - 20:36 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL