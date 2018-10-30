Hatayspor - Fethiyespor maçı ne zaman?

Türkiye Kupa 4.Tur maçında Hatayspor ile Fethiyespor, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:30. Ev sahibi Hatayspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Fethiyespor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 480 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hatayspor kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Fethiyespor sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Hatayspor son hafta oynanan Menemen Bld. maçında 0-0 berabere kaldı.

Fethiyespor, Pendikspor karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Hatayspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Hatayspor, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Fethiyespor, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fethiyespor 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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