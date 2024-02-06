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        Haberler Gündem Hava durumu haberleri: Meteoroloji uyardı! 6 Şubat Salı bugün hava nasıl olacak? İşte Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu

        Meteoroloji duyurdu: 6 Şubat bugün hava nasıl olacak?

        Yurt genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde yağış ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte "İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları ile güncel hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 00:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 00:08
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        Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve tüm yurtta bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 6 Şubat Salı günü İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...

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        6 ŞUBAT SALI İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

        İstanbul'da bugün hava yağışsız parçalı bulutlu olacak. Megakent'te hava sıcaklığı, en yüksek 15 derece; en düşük ise 10 derece olması bekleniyor.

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        Ankara'da ise hava çok bulutlu olacak. Başkent'te güneş kendisini pek göstermeyecek ancak hava sıcaklığı çok düşük de olmayacak. Ankara'da bugün hava 12 dereceye kadar çıkacak.

        İzmir ise bugün az bulutlu olacak. Adeta bahardan kalma bir gün yaşanacak şehirde güneş kendisini gösterecek. Kent genelinde sıcaklıklar 19 dereceye kadar yükselecek.

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        6 ŞUBAT 2024 TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye'de bugün hava sıcaklıkları artacak. Ülkenin büyük bir bölümünde güneş bulutların ardından çıkacak. Ancak Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan ve Kars illerinde kar yağışı etkili olacak.

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        Bugün yurdun en sıcak kentinin ise en yüksek 20, en düşük 11 dereceyle Antalya olması bekleniyor. Deprem felaketinin birinci yıl dönümünde bugün bölgede hava parçalı bulutlu seyredecek.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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