Ankara'da ise hava çok bulutlu olacak. Başkent'te güneş kendisini pek göstermeyecek ancak hava sıcaklığı çok düşük de olmayacak. Ankara'da bugün hava 12 dereceye kadar çıkacak.

İzmir ise bugün az bulutlu olacak. Adeta bahardan kalma bir gün yaşanacak şehirde güneş kendisini gösterecek. Kent genelinde sıcaklıklar 19 dereceye kadar yükselecek.