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        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 23 kent için "sarı" alarm!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında 6 bölgede yağış bekleniyor. 5 bölgede ise kuvvetli rüzgar nedeniyle 23 kent için "sarı" alarm verildi. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 07:05 Güncelleme: 10.05.2025 - 07:05
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        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 23 kent için "sarı" alarm!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Göller Yöresi, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van’ın doğusu, Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        KARADENİZ VE İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların; Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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        5 BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara’da kuzey yönlerden, İç Anadolu ile Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

        SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        "SARI" ALARM VERİLEN 23 KENT

        Meteoroloji tarafından kuvvetli rüzgar nedeniyle "sarı" alarm verilen 23 ilimiz şöyle: Ankara, Antalya, Eskişehir, Konya, Kayseri, Kütahya, Edirne, Sivas, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Isparta, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

        Son tahminlere göre bugün illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

        ANKARA: 28, Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        İZMİR: 29, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 18, Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

        BURSA: 24, Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

        BALIKESİR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EDİRNE: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        KIRKLARELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        A.KARAHİSAR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MUĞLA: 26, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 34, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 25, Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        KONYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu

        NEVŞEHİR: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 24, Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

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        KASTAMONU: 27, Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ZONGULDAK: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA: 32, Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        SAMSUN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ERZURUM: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 34, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 34, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 30, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 30, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 35, Parçalı ve az bulutlu

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