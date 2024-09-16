Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, İstanbul, Çanakkale, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğu kesimleri, Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ile sabah ilk saatlerde Sinop'ta kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. REKLAM

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE 2-6 DERECE DÜŞÜYOR Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı seyredeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.