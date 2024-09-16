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        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; bugün 5 bölgemizde, özellikle öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar; iç kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da 2-6 derece düşüyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 07:11 Güncelleme: 16.09.2024 - 09:24
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        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, İstanbul, Çanakkale, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğu kesimleri, Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

        Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ile sabah ilk saatlerde Sinop'ta kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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        SICAKLIK İÇ KESİMLERDE 2-6 DERECE DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı seyredeceği tahmin ediliyor.

        AKDENİZ VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR

        Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durum ise şöyle olacak:

        ANKARA: 26, Parçalı bulutlu, sabahın ilk saatlerinde yağış bekleniyor (00.00-06.00)

        İSTANBUL: 27, Sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 30, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 29, Parçalı bulutlu

        BURSA: 28, Parçalı bulutlu ve açık

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        EDİRNE: 27, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 26, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AFYONKARAHİSAR: 25, Az bulutlu

        MANİSA: 31, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 28, Az bulutlu

        ADANA: 31, Öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 31, Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

        HATAY: 30, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 27, Parçalı bulutlu

        KONYA: 28, Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT: 25, Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SİNOP: 29, Şiddetli sağanak yağışlı; sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli olması bekleniyor

        AMASYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu

        ARTVİN: 28, Sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        SAMSUN: 29, Yağışlı, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        TRABZON: 28, Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ERZURUM: 26, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 23, Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 27, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 30, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık

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