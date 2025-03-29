Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Eskişehir, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ BATI AKDENİZ'DE VE EGE'DE KUVVETLİ Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Muğla’nın batısı, Aydın kıyıları, Balıkesir'in batısı ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. REKLAM

İÇ ANADOLU'DA KISA SÜRELİ FIRTINA Rüzgarın; Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, İç Anadolu’da kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 3-5 DERECE DÜŞÜYOR Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, 3 ilâ 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.