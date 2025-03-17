Hava durumu nasıl olacak? 18 Mart Meteoroloji hava durumu raporunu duyurdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu duyuruyor. Birkaç gündür ısınan havalar yerini soğuk havaya bırakacak. AKOM, hafta sonu mega kentin sıcak ve güneşli olacağını ancak Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların düşeceğini açıklamıştı. Peki 18 Mart hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da son günlerde sıcaklık artışı yaşanıyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yeni yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. İşte güncel hava durumu raporu
HAVA NASIL OLACAK?
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre yarın İstanbul soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.
Hava sıcaklığının batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'da yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SICAKLIKTA ANİ DÜŞÜŞ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; yurt genelinde sıcaklıklar 10-15 derece azalacak.
18 MART TAHMİNİ HAVA DURUMU
İstanbul 7 ° 3 °
Ankara 5 ° -6 °
İzmir 19 ° 7 °