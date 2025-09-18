Habertürk
        Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu! 18-19 Eylül Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerdeki hava durumu raporu

        Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu! 18-19 Eylül Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerdeki hava durumu raporu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce güncel hava durumu raporu paylaşıldı. Ankara, İzmir ve diğer illerimizdeki hava durumu değişiklik gösteriyor. Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Peki Hava durumu nasıl olacak? İşte, 18-19 Eylül Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerdeki hava durumu raporu

        Giriş: 18.09.2025 - 14:45 Güncelleme: 18.09.2025 - 14:46
        1

        Karadeniz’de yağışlar çok kuvvetli olurken batı kesimlerde hava sıcaklığı değişiyor. Eylül ayının ilk yarısında sıcak havalar yerini rüzgara bırakıyor. Peki 18-19 Eylül Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerdeki hava durumu nasıl olacak?

        2

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli, zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        3

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

        4

        İSTANBUL HAVA DURUMU

        18 Eylül Perşembe Sağanak Yağışlı 23°C 18°C

        19 Eylül Cuma Sağanak Yağışlı 23°C 16°C

        ANKARA HAVA DURUMU

        18 Eylül Perşembe Parçalı Bulutlu 21°C 9°C

        19 Eylül Cuma Parçalı Bulutlu 18°C 8°C

        İZMİR HAVA DURUMU

        18 Eylül Perşembe Rüzgarlı 30°C 22°C

        19 Eylül Cuma Az Bulutlu 29°C 22°C

        5

        DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

