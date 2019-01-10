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Hava durumu nasıl? sorusu karlı ve soğuk havanın ardından merak ediliyor. Doğu illeri hala kar esareti sürerken, batı illerinde karlı hava yerini bir iki derece daha sıcak ancak yağmura bıraktı. 11 Ocak Cuma günü yurt genelinde kar yağışı görülmüyor. Ancak özellikle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de yoğun olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle arabalar ve tek katlı evler kar altında kaldı. İstanbul'da ise kar beklendiği kadar yağmadı. İstanbullular için geçen sene başlayan kar hasreti sürüyor denilebilir. Peki hava durumu bundan sonra nasıl olacak. Son hava durumu tahminleri haberimizde.
SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ - 11 OCAK
11 Ocak Cuma günü için yapılan son hava durumu tahminlerinde, batı illerinde hava sıcaklığı gündüz 10 ila 16 derece arasında olurken, gün boyu yağmur yağacak. Ankara ve Konya'dan başlayarak doğuya doğru ise hava sıcaklığı gündüz 2 ila eksi 5 arasında değişiklik gösterecek. Kar yağışı görülmezken, parçalı bulutlu ya da sisli bir hava etkili olacak. Güney'de sıcaklıklar 10 derece civarında seyrederken güneş daha çok görülecek. Kıyı Karadeniz'de durum aynı.
SICAKLIKLAR ADIM ADIM DÜŞECEK
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, 12 Ocak Cumartesi gününden itibaren sıcaklıklar yine adım adım düşecek ve Türkiye 13 Ocak Pazar gününden sonra yeni bir karlı hava sistemi etkisine girecek.
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