Meteoroloji'den kritik uyarı! 4 bölgede salıya dikkat!
Yurt genelinde sıcaklığın düşeceği uyarısının ardından Meteoroloji'den önemli açıklama: Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de salı günü fırtına ile birlikte sağanak bekleniyor. Fırtına çarşamba günü de etkisini hissettirecek. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salı günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, Batı Karadeniz'in batısı ile Doğu Karadeniz'in batı ve kuzeybatısında, Marmara'nın doğu ve kuzeydoğusunda, Kuzey Ege'nin doğu ve kuzeydoğusunda fırtına, Batı Akdeniz'in ise kuzey ve kuzeybatısında kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜ DE ETKİSİNİ HİSSETTİRECEK
AA'da yer alan habere göre Karadeniz'de yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın, Marmara'da çarşamba sabah, Kuzey Ege'de çarşamba akşam, Batı Akdeniz'de ise perşembe akşam saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.
ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR
Fırtınayla birlikte yurt genelinde sağanak yağış da beklenirken, şiddetli rüzgarın ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.
SALI GÜNÜ 3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
ANKARA: 15, Parçalı bulutlu yağmurlu
İSTANBUL: 10, Parçalı bulutlu yağmurlu
İZMİR: 20, Parçalı bulutlu yağmurlu