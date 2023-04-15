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Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den önemli uyarı! 3 bölgede sağanak var!
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Meteoroloji'den önemli uyarı! 3 bölgede sağanak var!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar artıyor. 3 bölgede sağanak yağış beklenirken rüzgarın hızı, Marmara'nın batısında ve kıyı Ege'de 70 km'ye ulaşıyor. Son dakika hava durumu verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar şöyle olacak...

Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den önemli uyarı! 3 bölgede sağanak var!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KIYI EGE'DE RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULACAK

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR: 23, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu.

BURSA: 22, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

MANİSA: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

ADANA: 26, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 20, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 24, Parçalı ve az bulutlu.

K.MARAŞ: 23, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

KONYA: 22, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

SAMSUN: 21, Parçalı bulutlu.

ARTVİN: 20, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 12, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 13, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 18, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 18, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 19, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 18, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 21, Az bulutlu ve açık.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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