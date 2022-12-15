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Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU: Son dakika: Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 15 Aralık
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Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bu bölgeler dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı Karadeniz, Kıyı Ege bölgeleri ile Antalya, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Elazığ çevreleri yağmurlu olacak. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın ile Sakarya'da kuvvetli sağanak olması tahmin ediliyor

HAVA DURUMU: Son dakika: Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 15 Aralık
Sağanak uyarısı! Bu bölgeler dikkat
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HABERTURK.COM

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Karadeniz (Çorum ve Bayburt hariç) Doğu Anadolu'nun batısı, Antalya, Erzurum, Diyarbakır ve Adıyaman çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Erzurum çevreleri ile Erzincan ve Tunceli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinde kuzey ve doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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