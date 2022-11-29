Meteoroloji'den yarın için 7 kente 'sarı' uyarı! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın Marmara, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde; Erzincan, Erzurum, Kars, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar olacağı bildirildi.

7 KENT İÇİN 'SARI' ALARM İstanbul'un Avrupa yakasında da sağanak beklendiği bildirilirken, Muğla ve Antalya'da kuvvetli yağış olacağı öğrenildi. Meteoroloji yarın için Muğla, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Hakkari için 'sarı' alarm verdi. Vatandaşların sel ve su taşkını gibi afetlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.