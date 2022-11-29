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Meteoroloji'den yarın için 7 kente 'sarı' uyarı!

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yarın 4 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Yağışın Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli olacağı belirtilirken, Muğla, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Hakkari için 'sarı' uyarı yapıldı. İstanbul'un Avrupa yakasında da sağanak beklendiği öğrenildi

Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den yarın için 7 kente 'sarı' uyarı!
Meteoroloji'den yarın için 7 kente 'sarı' uyarı!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın Marmara, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde; Erzincan, Erzurum, Kars, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar olacağı bildirildi.

7 KENT İÇİN 'SARI' ALARM

İstanbul'un Avrupa yakasında da sağanak beklendiği bildirilirken, Muğla ve Antalya'da kuvvetli yağış olacağı öğrenildi. Meteoroloji yarın için Muğla, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Hakkari için 'sarı' alarm verdi. Vatandaşların sel ve su taşkını gibi afetlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 15, Puslu ve parçalı bulutlu

İSTANBUL: 16, Sağanak yağışlı

İZMİR: 19, Gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 12, Sağanak yağışlı

ANTALYA: 19, Yağmurlu

HATAY: 18, Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR: Puslu, parçalı bulutlu

KONYA: 14, Parçalı bulutlu

SİNOP: 17, Parçalı bulutlu

TRABZON: 18, Yağmurlu

ERZURUM: 4, Kar yağışlı

VAN: 10, Kar yağışlı

DİYARBAKIR: 10, Sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 15, Yağmurlu

ŞANLIURFA: 15, Yağmurlu

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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