Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! Sağanak geliyor!

Yurt genelinde uzun süredir yaşanan kuraklık ve beklenen sağanak yağış için Meteoroloji'den uyarı yapıldı. Edinilen bilgilere göre yarın 7 bölgemizde de sağanak bekleniyor.
4 KENTTE KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışın İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'da kuvvetli olması bekleniyor. Alınan son bilgilere göre yarın illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 17, Sağanak yağmur
İSTANBUL: 20, Sağanak yağmur
İZMİR: 19, Gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 22, Gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 17, Parçalı çok bulutlu
SAMSUN: 20, Parçalı bulutlu
TRABZON: 20, Parçalı bulutlu
KARS: 9, Sağanak yağmurlu
ERZURUM: 9, Sağanak yağmurlu
DİYARBAKIR: 15, Sağanak yağmurlu
GAZİANTEP: 15, Sağanak yağmurlu
METEOROLOJİ'DEN SİS VE PUS UYARISI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada sabah saatlerinde sis ve pus hadisesine karşı dikkatli olunması uyarısında da bulunuldu.
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