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Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! Sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yarın yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışın Ege ve Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü ve kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Üç büyük kentte yarın yağmurun yanı sıra sıcaklıklar ise şöyle olacak: Ankara, 17, İstanbul 20 ve İzmir 19 derece.

Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı: Sağanak geliyor! 16 Kasım MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! Sağanak geliyor!
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HABERTURK.COM

Yurt genelinde uzun süredir yaşanan kuraklık ve beklenen sağanak yağış için Meteoroloji'den uyarı yapıldı. Edinilen bilgilere göre yarın 7 bölgemizde de sağanak bekleniyor.

4 KENTTE KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışın İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'da kuvvetli olması bekleniyor. Alınan son bilgilere göre yarın illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 17, Sağanak yağmur

İSTANBUL: 20, Sağanak yağmur

İZMİR: 19, Gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 22, Gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA: 17, Parçalı çok bulutlu

SAMSUN: 20, Parçalı bulutlu

TRABZON: 20, Parçalı bulutlu

KARS: 9, Sağanak yağmurlu

ERZURUM: 9, Sağanak yağmurlu

DİYARBAKIR: 15, Sağanak yağmurlu

GAZİANTEP: 15, Sağanak yağmurlu

METEOROLOJİ'DEN SİS VE PUS UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada sabah saatlerinde sis ve pus hadisesine karşı dikkatli olunması uyarısında da bulunuldu.

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