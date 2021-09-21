Havai fişek faciasında yeni rapor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı SON DAKİKA: Havai fişek faciasında yeni rapor! - Haberler
ABONE OL

Hendek'teki patlamaya ilişkin ikinci bilirkişi raporunda fabrika sahipleri asli kusurlu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 işçinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili açılan davada bilirkişi raporu, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Raporda, fabrikada 4 ayrı patlamanın meydana geldiği belirtilirken, misket deposundaki patlamanın 13 bin 396 kilo TNT patlamasına eşdeğer olduğu ifade edildi. Kapasitenin üzerinde depolama ve üretim yapıldığı yazılan bilirkişi raporunda, davada yargılanan 7 sanık kusurlu bulundu

SON DAKİKA: Havai fişek faciasında yeni rapor! - Haberler
Havai fişek faciasında yeni rapor!
0:00 / 0:00
AA

Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada, 7 işçi hayatını kaybetti, 127 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre, olayın ardından Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında, patlamada ihmali olduğu iddia edilen fabrika sahibi Y.C., fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve genel ustabaşı H.A.V., genel ustabaşı E.Ö. iş güvenliği uzmanı A.B., sorumlu personel A.Ç. ve A.R.E.C. ile hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davada fabrika sahibi Y.C. ile genel ustabaşı H.A.V. tutuklu yargılanırken, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor.

Devam eden davada mahkemenin talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporu Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Aralarında A sınıfı iş güvenliği uzmanı, kimya mühendisi, inşaat mühendisi ve bilgisayar mühendisinin bulunduğu 7 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, fabrika yetkililerinin elektrik tesisatı, depolama alanlarının güvenliği, fabrika yetkililerinin risk değerlendirmesi, işçi sağlığı ve güvenliği gibi birçok alanında kusurlarının olduğu belirlendi.

4 AYRI PATLAMA MEYDANA GELMİŞ

Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, olayın yaşandığı gün fabrikada 4 ayrı patlama meydana geldiği belirtildi. İlk patlama fabrikada ‘Çin Mahallesi’ olarak adlandırılan misket üretim laboratuvarında, ikinci patlama kimyasal madde deposunda, üçüncü patlama misket depolama alanında, dördüncü patlamanın ise ilaç eleme yerinde meydana geldiği ifadelerine yer verildi. Ayrıca bu patlamalardan birinin Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçülen değerlere göre 1.7 şiddetinde deprem etkisi yarattığı mahkemeye sunulan raporda yazıldı.

PATLAMALARDAN BİRİ 13 TON 396 KİLOGRAM TNT PATLAMASI EŞDEĞERİNDE

Bilirkişi tarafından hazırlanan rapora göre, patlamanın şiddeti ve çukurların çapları dikkate alınarak, çukurlara neden olan patlayıcı madde miktarının hesaplandığı, yapılan hesaplamalar ve dosya kapsamında yer alan depo kayıtları karşılaştırıldığında ‘Çin Mahallesi’ olarak adlandırılan misket üretim laboratuvarında yasal olmayan ve tüzüğe aykırı bir şekilde üretim ve depolama yapıldığı tespit edildi. Ayrıca raporda misket deposunda yaşanan patlamanın 13 bin 396 kilogram TNT’ye (5700 kilo gök bombası) eş değer miktarda bir patlama olduğu belirtildi.

7 SANIK DA KUSURLU BULUNDU

Hazırlanan raporda dava kapsamında yargılanan 7 sanık da kusurlu bulundu. Rapora göre, fabrika sahipleri Y.C. ile A.R.E.C. asli derecede, sorumlu kimyager A.A., mesul müdür A.Ç., idari ustabaşı H.A.V., genel ustabaşı E.Ö., iş güvenliği uzmanı A.B. tali derecede kusurlu bulundu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kanlı infazda yeni detay: Kızı kayıp
GÜNDEM Kanlı infazda yeni detay: Kızı kayıp
1915 Çanakkale Köprüsü
GÜNDEM 1915 Çanakkale Köprüsü
Kürt sorunu polemiği! Son dakika: AK Parti, CHP ve HDP'den açıklamalar
GÜNDEM Kürt sorunu polemiği! AK Parti, CHP ve HDP'den ...
TEK KELİMEYLE DEHŞET! Son dakika: Ustasını rehin almıştı, görüntüler ortaya çıktı
GÜNDEM Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!
DONACAĞIZ! Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den "perşembe" için flaş uyarı - VİDEO HABER
GÜNDEM Dikkat çeken uyarı: Perşembe günü yurt genelinde ...
Son dakika: Yaşlı çoban, evlat vahşetine kurban gitti! Kızı boğazını kesti
GÜNDEM Genç kadın kan dondurdu!
Aparttaki cinayette kayıt cihazını çalmışlar! - Haberler
GÜNDEM Aparttaki cinayette kayıt cihazını çalmışlar!
Sedat Peker'e Erkam Yıldırım'a "hakaret" ve "iftira" suçundan dava
GÜNDEM Sedat Peker için 6 yıl 4 aya kadar hapis istemi
Eski CHP'li Şahin Mengü için tören düzenlendi
GÜNDEM Eski CHP'li Şahin Mengü için tören
Bebeğini elleriyle boğan kadın hayatını kaybetti! - Haberler
GÜNDEM Bebeğini elleriyle boğan kadın hayatını kaybetti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.