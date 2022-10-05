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Polisin havalimanından aldığı babası, kazada hayatını kaybetti

Antalya'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru sürücü Erdem Söyler yaralanırken, babası İbrahim Söyler hayatını kaybetti. Erdem Söyler'in, ziyarete gelen babasını havalimanından aldıktan sonra ilçedeki evlerine döndükleri öğrenildi

Havalimanından aldığı babası kazada öldü
Havalimanından aldığı babası kazada öldü
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DHA

Antalya'da meydana gelen feci kazada, İbrahim Söyler (68) hayatını kaybederken, sürücü koltuğundaki oğlu polis memuru Edem Söyler yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle Gedik kavşağındaki ışıklarda meydana geldi. Polis memuru Erdem Söyler'in kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen G.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle Erdem Söyler ile babası İbrahim Söyler'in bulunduğu otomobil alev aldı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki alevler, itfaiyecilerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

BABA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekibinin kontrolünde İbrahim Söyler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Erdem Söyler de Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Söyler'in sağ kolunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde zedelenmeler olduğu belirtildi.

BABASINI HAVALİMANINDAN ALMIŞ

Serik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan Erdem Söyler'in, babasını havalimanından aldıktan sonra ilçedeki evlerine döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan kazadan sonra kaçtığı belirlenen otomobilin sürücüsü G.K.'nin yakalanması için polis, çalışma başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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