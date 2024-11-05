Havariler Kilisesi, Geleceğe Miras Projesiyle turizme kazandırılacak

Adana'nın Kozan ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Anavarza Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Erhan başkanlığındaki kazılar sürüyor.

Antik dünyanın ilk çift şeritli yolu, zafer takı ile dikkati çeken Anavarza'da sezon kazılarının yanı sıra Geleceğe Miras Projesi kapsamında da çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında, Anavarza Antik Kenti'nde tespit edilmiş en büyük kilise olan ve erken dönem Hristiyanlık için önem taşıyan Havariler Kilisesi'nde kazı çalışmasına başlandı.

Roma ve Bizans dönemi tapınak ve kiliselerin yanı sıra Anavarza Antik Kenti'nde Abbasi dönemine ait çok sayıda cami olduğunu anlatan Erhan, 2012'den bu yana çalışmaların sürdüğü bölgede şu ana kadar kazısı tamamlanmış yapı bulunmadığını belirtti.

"Yapı, kentin merkezinde üç bölmeli bazilikal planda inşa edilmiş. Yapının büyüklüğü 56 metreye 28 metre olarak ölçüldü. Ancak yapının genel mimari özellikleri ve orta bölümün çatıya kadar olan tüm duvarları bir Roma tapınağı olduğuna işaret ediyor. En az iki katlı bir Roma tapınağı var burada. Tapınak, Hristiyanlığa geçiş sürecinde sadece bazı yapılar eklemek ve pagan izlerini silip yerine haç ve Hristiyanlık simgelerinin yerleştirilmesiyle kiliseye dönüştürülmüş."

Bu kapsamda, Havariler Kilisesi'nde kazıları sürdürdüklerini ifade eden Erhan, şöyle devam etti:

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Erhan, kilisenin tüm Anavarza alanı içinde tespit ettikleri en büyük kilise olduğunu belirterek, "Erken Hristiyanlık için çok önemli bir kilise. Kentin 4-5'inci yüzyıldan itibaren bir piskoposluk merkezi olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla antik kentin en erken ve en büyük kilisesi burası. Burayı merkez kilise olarak da değerlendirmek mümkün" diye konuştu.

"YAPIYI ZİYARETE AÇACAĞIZ"

Erhan, yapının çatısına kadar tüm duvarların taşları yıkılmış da olsa alanda bu taşların görülebilmesi nedeniyle iyi korunmuş olarak değerlendirdiklerini kaydetti.