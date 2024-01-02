Hayal ve gerçek arasındaki köprü: Dünya bilim kurgu gününe uzanan yolculuk
İnsanlar gelecekte ne olacağını eski zamanlardan beri merak ederler. Bazıları bunu bilimle, bazıları da eserleriyle aktarmaya çalışır. Peki günümüzün teknolojiyle dolu dünyasında, bazı eski bilim kurgu eserlerine dönüp baktığınızda o eserlerin geleceğimizi hayal etmeye ne kadar yaklaştığını hiç düşündünüz mü? İşte, Dünya bilim kurgu gününün ne olduğu ve bugünde neler yapılabileceğine dair detaylar...
Genellikle bilim kurgu eserleri yakın veya uzak gelecekte geçer ve büyülü olandan uzak durma eğilimindedir. Robotlar, zaman makinesi, evrenin sonsuz olanakları gibi konuları ele alır. İşte sizin için, ''robotik'' kelimesini bulan ve Robotiğin Üç Yasasını tanıtmasıyla tanınan Isaac Asimov'un doğum gününde kutlanan Dünya Bilim kurgu gününe dair detaylar...
BİLİM KURGU GÜNÜ NASIL KUTLANMAYA BAŞLANDI?
Kutlamanın tarihi Isaac Asimov'un doğumuna denk geliyor. Amerikalı yazar ve Boston Üniversitesi biyokimya profesörü Isaac Asimov, 2 Ocak 1920'de doğdu. En çok bilim kurgu çalışmaları ve popüler bilim kitaplarıyla tanınan bu yazarı da onurlandırmak adına 2011'den beri Dünya bilim kurgu günü kutlanıyor.
BİLİM KURGUNUN USTALARI
Bilim kurgunun ustaları olarak kabul edilen Asimov, Robert A. Heinlein ve Arthur C. Clarke, ''üç büyük" bilim kurgu yazarlarıdır. Asimov'un en bilinen eserleri Vakıf, Galaktik İmparatorluk ve Robot serileridir. Clarke'ın en popüler kitabı ise 2001: Bir Uzay Macerası'dır. Heinlein'ın Yaban Diyarlarda Yabancı adlı eseri de ses getiren kitaplardandır.
BU GÜNÜ KUTLAMAK İÇİN NE YAPABİLİRSİNİZ?
Dünya bilim kurgu günü, okumaya veya izlemeye teşvik etmek için kutlanır. Yapabileceklerinizden bazıları şunlardır:
Çevrenize bilim kurguyu tanıtın ve en sevdiğiniz bilim kurgu yazarından alıntıları okuyabilirsiniz.
Daha önce hiç okumadığınız bilim kurgu yazarlarını keşfedebilirsiniz.
Sosyal medyada en sevdiğiniz bilim kurgu hikayesini veya karakterini paylaşabilirsiniz.
En iyi bilim kurgu dizilerini ve filmlerini izleyebilirsiniz.
EN İYİ 5 BİLİM KURGU DİZİSİ
Bu günü kutlamak için yapabilecekleriniz arasında dizi ve film izlemek de var olduğundan dolayı işte sizin için, IMDB puanı yüksek olan içeriklerden seçilmiş en iyi 5 bilim kurgu dizisi...
THE TWILIGHT ZONE
1959-1964 tarihleri arasında yayınlanan bu dizi siyah beyaz çekilmiş bir bilim kurgu serisidir. Dram, fantastik ve korku ögelerini de barındıran dizinin konusu şudur: Alacakaranlık Kuşağı; zamanın, uzayın veya zihnin her anında var olan bir yerdir. Bu sınırsız olasılıklar aleminde ne yaptığınıza dikkat etmelisiniz çünkü yanlış kararlarınız deliliğe veya sıkışıp kalınmış bir sonsuzluğa yol açabilir.
IMDB puanı: 9.1/10
THE MANDALORIAN
2019 yapımı bu dizi ise Star Wars serisinin yan içeriğidir. Mandalorian, İmparatorluğun çöküşünden sonra ve Birinci Düzen'in ortaya çıkışından önceyi anlatıyor. Galaksinin dış bölgelerinde, Yeni Cumhuriyet'in otoritesinden uzakta, yalnız bir silahlı ödül avcısının macerasını konu alıyor.
IMDB puanı: 8.7/10
STAR TREK: THE NEXT GENERATION
Bilinen en ünlü serilerden olan Star Trek’in yan serilerinden olan bu dizi 1987-1994 yılları arasında yayınlandı. Bu dizide Kaptan Kirk'ün 5 yıllık görevinden neredeyse 100 yıl sonra geçen yeni nesil Yıldız Filosu subayları, daha önce kimsenin gitmediği yerlere gitmek üzere yola çıkıyor.
IMDB puanı: 8.7/10
DOCTOR WHO
1963’te başlayan bu dizi 1989’da bitti fakat daha sonra 2005 yılında tekrardan çekilmeye başlandı ve halen daha devam eden bir bilimkurgu dizisidir. Ana gezegeni Gallifrey olan zaman lordu, doktor adıyla bilinen bir uzaylıdır. Dünya gezegenindeki yoldaşlarıyla birlikte Tardis adlı gemisiyle zaman ve uzayda yolculuk yapar. Doktor zaman zaman yeni bir forma dönüştüğünden başrol oyuncusu birkaç sezonda bir değişir.
IMDB puanı: 8.6/10
THE X FILES
1993 yılından 2018’e kadar yayınlanan bu dizi, bilinen en iyi bilim kurgu içeriklerindendir. Bilim kurgunun yanı sıra suç, dram ve gizem türlerini de içeren dizi, FBI ajanı olan inançlı Fox Mulder ve şüpheci Dana Scully tarafından tuhaf ve açıklanamayan şeyleri araştırırken gizli güçlerin onların çabalarını engellemeye çalışmasını anlatır.
IMDB puanı: 8.6/10
EN İYİ 5 BİLİMKURGU FİLMİ
En yüksek puanlı bilimkurgu filmleri hep eski filmler olsa da bu filmlerin bu kadar popüler olmasının sebeplerini izleyince görebilirsiniz. İşte sizin için, IMDB üzerinden yüksek puan almış en iyi 5 bilim kurgu filmi…
MATRIX
1999 yapımı olan bu filmin konusu şu şekildedir: Güzel bir yabancı, bilgisayar korsanı Neo'yu korkunç bir yeraltı dünyasına götürdüğünde şok edici gerçekle sarsılır. Yaşadığı hayat aslında şeytani bir siber istihbaratın ayrıntılı bir aldatmacasıdır.
IMDB puanı: 8.7/10
STAR WARS EPISODE 4: A NEW HOPE
Serinin dördüncü filmi olmasına rağmen her şeyin başını anlattığı için aslında ilk film olarak bilinir. Bu filmde Luke Skywalker, galaksiyi İmparatorluğun dünyayı yok eden savaş istasyonundan kurtarmak için bir Jedi Şövalyesi, kendini beğenmiş bir pilot, bir Wookiee ve iki droid ile güçlerini birleştirir.
IMDB puanı: 8.6/10
BACK TO THE FUTURE
1985 yapımı olan bu filmde 80'li yılların genci olan Marty McFly, bir bilim insanı tarafından icat edilen zaman makinesi ile yanlışlıkla 1955 yılına gönderilir. Zamanda geriye yolculuk sırasında Marty, geleceğe dönebilmek için müstakbel genç anne ve babasının tanışıp aşık olmasını sağlamalıdır.
IMDB puanı: 8.5/10
METROPOLIS
Sessiz ve siyah beyaz çekilmiş olan 1927 yapımı filmin konusu; 2000’li yıllarda geçen bir dünyada, işçilerin zorlu bir hayat sürdüğü fakat yöneticilerin rahat yaşaması üzerinedir. Yer altı dünyasındaki işçilerin durumunu gören Metropolis şehrinin en zenginlerinden Freder’in, işçilere yardım etmek istemesiyle işler karışır.
IMDB puanı: 8.3/10
2001: A SPACE ODDYSEY
1968 yapımı bu filmin yönetmeni ünlü Stanley Kubrick’tir. Filmde, bir grup primat ıssız bir yerde yemek için kavga ederler. Kavgaları aniden yanlarında beliren esrarengiz siyah bir monolit taş yüzünden bölünür. Bu taş, onlara bir şeyler anlatmak istiyordur.
IMDB puanı: 8.3/10
Kaynak: National Day Calendar, IMDB, Time and Date
Fotoğraf Kaynakları: IMDB