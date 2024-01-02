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STAR WARS EPISODE 4: A NEW HOPE

Serinin dördüncü filmi olmasına rağmen her şeyin başını anlattığı için aslında ilk film olarak bilinir. Bu filmde Luke Skywalker, galaksiyi İmparatorluğun dünyayı yok eden savaş istasyonundan kurtarmak için bir Jedi Şövalyesi, kendini beğenmiş bir pilot, bir Wookiee ve iki droid ile güçlerini birleştirir.

IMDB puanı: 8.6/10