'Hayalet Kumpanya' Kumbaracı50’de

Kumbaracı50’nin yeni kurulan çalışan tiyatrosu K50 Amatör’ün sahnelediği Hayalet Kumpanya, bu ay 21 Aralık Cumartesi günü seyirciyle buluşuyor. Yiğit Sertdemir’in Anton Çehov’un kısa oyunlarından uyarladığı ve Gülhan Kadim’in yönetmenliğini üstlendiği oyun, sezon boyunca Kumbaracı50’de sahneleniyor.

Amatör ruhla ve bitmeyen oyun hevesiyle yola çıkan K50 Amatör ekibi, seyircileri de bu yolculuğa ortak olmaya çağırıyor. Güncel takvime ve biletlere www.kumbaraci50.com adresinden ulaşılabiliyor.

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Oyun tanıtım yazısı

Hayal et...

Öyle bir kumpanya ki; "onları yakan karanlığa inat" on beş senede bir gün, “yarım kalan" oyunlarını tamamlamak için bir araya geliyorlar.

Çünkü ölüm yok, çünkü hayat düşlerde…

İnada ve inanca dair bize ilham olan Altıdan Sonra Tiyatro’nun 2019 senesinde prömiyerini yaptığı "Hayalet Kumpanya" oyunu; K50 Amatör ekibinin göz kamaştıran ruhuyla tekrar sahnede!