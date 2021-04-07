Hayalini İstanbul polisi gerçekleştirdi

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul Esenyurt’ta yaşayan bir çocuk annesi kadın 10 yıl önce evlendi ama maddi imkansızlıklar sebebiyle gelinlik giyemedi. Gelinlik giyemeyen kadının hayalini ise İstanbul polisi gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyeti Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği Ekiplerince gerçekleştirilen ev ziyaretleri sırasında hikayesi öğrenilen Şermin Erkoçur, "benim hiç gelinlikle fotoğrafım yok” dedi.

Bu cümlesinin ardından hayalini gerçekleştirmek için polis ekipleri ve mahalle muhtarı el ele verdi. Polis ekipleri ve mahalle muhtarı, Şermin Erkoçur’a unutamayacağı bir sürpriz hazırladı. Düğün gibi bir gün yaşayan kadın tam 10 sene sonra beyaz gelinlik giydi ve eşiyle beraber fotoğraf çektirdi.

Erkoçur yaptığı açıklamada, "Maddi imkanlar el vermediği için hiçbir şey yapamadım. Sade bir nikah yapmıştım ve hiç gelinlikle fotoğrafım yoktu. Şu an duygularımı ifade edemiyorum mutluluktan, sevinçten. Böyle bir şeyin olacağını asla ve asla tahmin etmezdim” dedi.