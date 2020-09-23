"Hayat Kimliğinle Kolay" projesine vatandaşlardan tam not

AA

Uygulamaya geçen projeyle ehliyet bilgileri çipli nüfus kartlarına yüklenirken, Edirneliler ayrı ayrı ehliyet ve kimlik kartı taşıma zahmetinden kurtulmuş oluyor.

Ehliyet ve kimlik kartını aynı kartta buluşturan proje halktan ilgi görüyor.

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde ehliyetlerini kimlik kartlarıyla birleştirenler projeyle ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

Vatandaşlardan Yalçın Özkapitan, AA muhabirine, proje ile ehliyet ve kimlik kartının tek bir kartta toplandığını söyledi.

Yapılan yeniliklerle fazla kart taşımaktan kurtulmaya başladıklarını belirten Özkapitan, "Vatandaşlar için çok yerinde ve pratik bir uygulama olmuş. Fazla kartları taşımaktan kurtuluyoruz, cebimizde bir kart daha azaldı. Uygulamanın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ahmet Yıldırım da "Hayat Kimliğinle Kolay" projesinin halka kolaylık sağladığını ifade etti.