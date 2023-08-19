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        Haberler Sağlık Hayatını kaybeden Prof. Dr. Gökçen Orhan İstanbul'da toprağa verildi

        Hayatını kaybeden Prof. Dr. Gökçen Orhan İstanbul'da toprağa verildi

        Üsküdar'da görev yaptığı hastanedeki odasında ölü bulunan Prof. Dr. Gökçen Orhanın cenazesi İstanbulda defnedildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.08.2023 - 15:35
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        Prof. Dr. Gökçen Orhan son yolculuğuna uğurlandı
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        Görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki odasında önceki gün hayatını kaybeden Prof. Dr. Gökçen Orhan (56) için Ataşehir Mimar Sinan Camisinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Orhan'ın aile yakınlarının yanı sıra iş arkadaşları, hastaları, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile tiyatro sanatçısı Zihni Göktay da katıldı.

        ALKIŞLARLA UĞURLANDI

        Ünlü Kalp Cerrahı Orhan'ın Ataşehir, Mimar Sinan camiinde kılınan cenaze namazına ailesi, aile yakınları, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, meslektaşları, hastaları, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Orhan’ın ailesi cenaze namazında göz yaşlarına hakim olamadı. Orhan’ı taşıyan cenaze arabası ilerlerken meslektaşları alkışlarla uğurladı. Omuzlarda taşınan Orhan, Ihlamurkuyu Mezarlığına defnedildi.

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