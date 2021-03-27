ABD’nin California eyaletinde hayvanat bahçesi sahibinin dev piton ile imtihanına ait görüntüler viral oldu.
DHA'nın haberine göre Sürüngen Hayvanat Bahçesi Sahibi Jay Brewer, pitonun birkaç yumurtasını almaya kalktı.
Yumurtaları korumak için alan Brewer elindeki çubuk yardımıyla dev pitonu itmeye çalıştığı sırada, yılanın saldırısına uğradı.
Pitonun saldırısından refleksi sayesinde son anda kurtulan Brewer, sadece yumurtaları güvenli bir yere taşımak istediğini söyledi.
Brewer’ın pitonun saldırısından kurtulma anları ise sosyal medyada binlerce kez izlendi.
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