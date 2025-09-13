Habertürk
        Hayvanlarını arayan kadına ayı saldırdı | Son dakika haberleri

        Sivas'ta hayvanlarını arayan kadına ayı saldırdı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kaybolan hayvanlarını aradığı sırada ayının saldırısı sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 17:53 Güncelleme: 13.09.2025 - 17:53
        Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ballıca köyü Gümüşcek mezrasında kaybolan hayvanlarını aramaya çıkan Sevim Şahin'e (57), ormanda ayı saldırdı.

        Ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şahin, ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şahin, buradaki ilk müdahale sonrası ambulans helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

