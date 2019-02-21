İzmir'de 35 yıldan bu yana muhabbet kuşu besleyen ve sayısı 150'ye ulaşan kuşları için 20 metrekarelik oda kiralayan Önder Işık, çocuklarına hayvanları dağıtmamaları için vasiyette bulundu.

AA'nın haberine göre Karabağlar ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası 59 yaşındaki Işık'ın hayvan sevgisi, 35 yıl önce evinin bahçesine konan yaralı muhabbet kuşuyla başladı.

Terzilik yapan Önder Işık, çocuklarının ve eşinin de ısrarıyla tedavi ettirdikten sonra kuşa evde bakmaya başladı ancak zamanla kuşların sayısı artınca onları iş yerine götürdü.

Mahallelinin 'kuşçu amca' ismini verdiği Işık'ın baktığı kuş sayısı yüzü geçince dükkanının karşısında 20 metrekarelik bir oda kiralayan Işık, gününün büyük kısmını bakımını üstlendiği muhabbet kuşlarının yanında geçiriyor.

Kafeslerin temizliğinden tedavilerine kadar her şeyi tek başına yapan Işık, mahalle sakinlerinin kendisine getirdiği yaralı kuşları da iyileştiriyor.

Güne muhabbet kuşlarının bakımıyla başlayan Işık, ardından bisikletine binerek İzmir Körfezi'nde martı ve güvercinleri besliyor.

Önder Işık, yaptığı açıklamada, kuşlarla ilgilenmeye başladıktan sonra kendini manevi olarak rahat hissettiğini söyledi.

Eşinin ve çocuklarının kendisine çok destek verdiğini belirten Işık, "Kendimi kuşların yanında iyi hissediyorum, onların cıvıltılarıyla mutlu olup günün yorgunluğunu burada atıyorum. Benim için en büyük üzüntü kuşlarımın ya da yavruların ölmesi. Çünkü yakınımdan birini kaybetmiş gibi oluyorum" diye konuştu.

Kuşlarının bakımına çok önem verdiğini dile getiren Işık, aylık kazancından ortalama 2 bin lirasını hayvanlar için harcadığını ifade etti.

Bazı kişilerin kuşlarını satın almak istediğini ama kendisinin bunu kabul etmediğini anlatan Işık, şöyle konuştu:

"Kiraladığım odada yaklaşık 150'ye yakın muhabbet kuşum var. Mahalledeki çocuklar ve gençler geliyor, onlara kuş sevgisini aşılıyorum. Kuş bakmaya istekli olan olursa onlara kuş da veriyorum. Ölünceye kadar onlara bakacağım. Çocuklarıma, 'eğer bana bir şey olursa kuşlarımı dağıtmayın' diye vasiyet ettim. Büyük oğlum, benim o vasiyetimi yerine getirecek."

"ONLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ GİBİ"

Sevgi Özkan Işık da eşinin hayatında kuşların ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.

Ailecek kuşları çok sevdiklerini belirten Işık, şunları söyledi:

"Artık kuşlara 'oğlum kızım' demeye başladım. Onlarla sohbet ediyorum. Onlar bizim çocuklarımız gibi, biz çok kalabalık bir aileyiz. Eşim bazı soğuk gecelerde kuşlarının üşümemesi için onlar için kiraladığı yerde kalıyor. Kuşlar, eşimi gördüklerinde ona sevgilerini çıkardıkları seslerde gösteriyor."