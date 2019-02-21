- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İzmir'de 35 yıldan bu yana muhabbet kuşu besleyen ve sayısı 150'ye ulaşan kuşları için 20 metrekarelik oda kiralayan Önder Işık, çocuklarına hayvanları dağıtmamaları için vasiyette bulundu.
AA'nın haberine göre Karabağlar ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası 59 yaşındaki Işık'ın hayvan sevgisi, 35 yıl önce evinin bahçesine konan yaralı muhabbet kuşuyla başladı.
Terzilik yapan Önder Işık, çocuklarının ve eşinin de ısrarıyla tedavi ettirdikten sonra kuşa evde bakmaya başladı ancak zamanla kuşların sayısı artınca onları iş yerine götürdü.
Mahallelinin 'kuşçu amca' ismini verdiği Işık'ın baktığı kuş sayısı yüzü geçince dükkanının karşısında 20 metrekarelik bir oda kiralayan Işık, gününün büyük kısmını bakımını üstlendiği muhabbet kuşlarının yanında geçiriyor.
Kafeslerin temizliğinden tedavilerine kadar her şeyi tek başına yapan Işık, mahalle sakinlerinin kendisine getirdiği yaralı kuşları da iyileştiriyor.
Güne muhabbet kuşlarının bakımıyla başlayan Işık, ardından bisikletine binerek İzmir Körfezi'nde martı ve güvercinleri besliyor.
Önder Işık, yaptığı açıklamada, kuşlarla ilgilenmeye başladıktan sonra kendini manevi olarak rahat hissettiğini söyledi.
Eşinin ve çocuklarının kendisine çok destek verdiğini belirten Işık, "Kendimi kuşların yanında iyi hissediyorum, onların cıvıltılarıyla mutlu olup günün yorgunluğunu burada atıyorum. Benim için en büyük üzüntü kuşlarımın ya da yavruların ölmesi. Çünkü yakınımdan birini kaybetmiş gibi oluyorum" diye konuştu.
Kuşlarının bakımına çok önem verdiğini dile getiren Işık, aylık kazancından ortalama 2 bin lirasını hayvanlar için harcadığını ifade etti.
Bazı kişilerin kuşlarını satın almak istediğini ama kendisinin bunu kabul etmediğini anlatan Işık, şöyle konuştu:
"Kiraladığım odada yaklaşık 150'ye yakın muhabbet kuşum var. Mahalledeki çocuklar ve gençler geliyor, onlara kuş sevgisini aşılıyorum. Kuş bakmaya istekli olan olursa onlara kuş da veriyorum. Ölünceye kadar onlara bakacağım. Çocuklarıma, 'eğer bana bir şey olursa kuşlarımı dağıtmayın' diye vasiyet ettim. Büyük oğlum, benim o vasiyetimi yerine getirecek."
"ONLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ GİBİ"
Sevgi Özkan Işık da eşinin hayatında kuşların ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.
Ailecek kuşları çok sevdiklerini belirten Işık, şunları söyledi:
"Artık kuşlara 'oğlum kızım' demeye başladım. Onlarla sohbet ediyorum. Onlar bizim çocuklarımız gibi, biz çok kalabalık bir aileyiz. Eşim bazı soğuk gecelerde kuşlarının üşümemesi için onlar için kiraladığı yerde kalıyor. Kuşlar, eşimi gördüklerinde ona sevgilerini çıkardıkları seslerde gösteriyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.