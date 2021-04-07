Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Hazal Hatun kimdir, nasıl öldü? Kuruluş Osman Hazal Hatun ne zaman, neden öldü? Hazal Hatun'u kim oynuyor?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın dikkat çeken karakterlerinden biri olan Hazal Hatun ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Hazal Hatun kimdir, nasıl öldü ve dizide Hazal Hatun'u kim canlandırıyor?

Hazal Hatun kimdir, nasıl öldü? Kuruluş Osman Hazal Hatun ne zaman, neden öldü? Hazal Hatun'u kim oynuyor?

Kuruluş Osman dizisinin en çok merak edilen karakterlerinden biri olan Hazal Hatun ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik...

KURULUŞ OSMAN HAZAL HATUN KİMDİR?

Hazal Hatun, Dündar Bey'in eşi ve Bahadır'ın annesi. Hazal Hatun'la hakkında ilgili tarihi kaynaklarda herhangi bir bilgi yer almıyor.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU HAKKINDA BİLGİLER

Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi.

Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik “Kadınlar” adlı oyun ile Cumhuriyet Gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından yılın genç kadın oyuncusu seçildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.

Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar, Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı.Semih Kaplanoğlu, Ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile çalıştı.

Sayısız kısa filmde oynadı. Geniş Aile dizisinde Domuşuk Sevim karakterini canlandıran Bozoğlu’nun başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali’nde “en iyi film “ödülünü kazanan, Türkiye’de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi " Bahtıkara " da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girdi. Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye’nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu Duru Tiyatro’da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor. Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynamıştır.

2 Eylül 2007 yılında oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile evlenmiştir. 2010 yılında eşinden ayrılmıştır.

Lale Mansur, Halit Ergenç ile birlikte Misafir isimli bir film çekmiştir. Film henüz vizyona girmemiştir. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır. Geniş Aile ekibinden izin alarak Canım Babam adlı diziye geçti. O dizi bitince, TRT 1'de Elde Var Hayat adlı dizide Müdür muavini Zehra Öğretmen rolünde oynadı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dündar Bey nasıl öldü? Kuruluş Osman Dündar Bey ne zaman, neden öldü? Dündar Bey kimdir?
BİYOGRAFİDündar Bey nasıl öldü?
Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında?
BİYOGRAFİFarah Zeynep Abdullah kimdir?
Seda Akman kimdir, kaç yaşında, nereli? Masumlar Apartmanı Psikolog kimdir?
BİYOGRAFİ Seda Akman kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sezai Bacaksız kimdir? Sezai Bacaksız kaç yaşında?
BİYOGRAFİSezai Bacaksız kimdir?
Semahat Sevim Arsel kimdir? Semahat Sevim Arsel kaç yaşında?
BİYOGRAFİSemahat Sevim Arsel kimdir?
İbrahim Erdemoğlu kimdir? İbrahim Erdemoğlu kaç yaşında?
BİYOGRAFİİbrahim Erdemoğlu kimdir?
Erman Ilıcak kimdir? Erman Ilıcak kaç yaşında?
BİYOGRAFİErman Ilıcak kimdir?
Murat Ülker kimdir? Murat Ülker kaç yaşında?
BİYOGRAFİMurat Ülker kimdir?
Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında, nereli? Biyografisi... Canan Ergüder'in hastalığı nedir? Son durumu
BİYOGRAFİCanan Ergüder kimdir, hastalığı nedir?
Melike Zobu kimdir? Melike Zobu nereli ve kaç yaşında? Melike Zobu fimleri
BİYOGRAFİMelike Zobu kimdir?