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        Haberler Magazin Hazal Kaya'dan imaj değişikliği - Magazin haberleri

        Hazal Kaya'dan imaj değişikliği

        Hazal Kaya, imaj değişikliğine giderek saçlarını küt kestirdi. Oyuncu, yeni imajını da takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:57 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:57
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        Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren; Fikret ve Leyla adında iki çocuğu bulunan Hazal Kaya, radikal bir karar aldı.

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        Uzun bir süredir saçlarını uzun kullanan Hazal Kaya, imaj değişikliğine giderek görünümünü değiştirdi.

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        Saçlarını küt bir şekilde kestiren Hazal Kaya, yeni imajını da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        #hazal kaya
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