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HaberlerParaHazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin dış borç stoku verilerini açıkladı
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Türkiye'nin net dış borç stoku 262.2 milyar dolar oldu

Türkiye'nin 30 Eylül itibarıyla brüt dış borç stoku 435.1 milyar dolar, net dış borç stoku 262.2 milyar dolar oldu. Hazine garantili dış borç stoku 14,7 milyar dolar, kamu net borç stoku da 941,1 milyar lira olarak gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin dış borç stoku verilerini açıkladı
AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin 30 Eylül itibarıyla brüt dış borç stokunun 435,1 milyar dolar, net dış borç stokunun 262,2 milyar dolar olarak hesaplandığını bildirdi.

Bakanlık, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 435,1 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 59,1 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 262,2 milyar dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 35,6 olarak kayıtlara geçti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 14,7 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku bu dönemde 941,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 19,8 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 2 trilyon 18,4 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı da yüzde 42,6 olarak kaydedildi.

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