Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "HDK'yi yok etmek için mücadele sürecek" | Dış Haberler

        "HDK'yi yok etmek için mücadele sürecek"

        Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ordu ile savaşan Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) yok etmek için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 19:31 Güncelleme: 06.11.2025 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "HDK'yi yok etmek için mücadele sürecek"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) yok etmek için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

        Egemenlik Konseyinin açıklamasına göre Burhan, komuta toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Sudan'a karşı yürütülen, kibirden beslenen devletlerin desteklediği kampanya kırılacak ve mücadelede Sudan halkı zafere ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

        Başta Faşir, Cuneyna ve Cezira bölgelerinde "işkenceye uğrayarak öldürülenlerin" hesabını soracaklarını vurgulayan Burhan, halkın ordunun yanında duruşunu ve verdiği desteği takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

        REKLAM

        Sudan halkı adına savaşanların yenilmeyeceğini belirten Burhan, "İsyancı milisleri (HDK) püskürtme, Sudan devletinin sınırlarını güvence altına alma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. Milisleri yok etmek ve onlara karşı yakın zamanda zafer kazanmak için güç, azim ve kararlılıkla ilerleyeceğiz." diye konuştu.

        Sudan’daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

        Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

        Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

        On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı