HDP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İzmir’de CHP’nin adayı Tunç Soyer’in destekleneceğini açıkladı. HDP, İstanbul’un yanı sıra İzmir’de de büyükşehir belediyesi için aday çıkarmayacaklarını duyurmuştu.

Amerika’nın Sesi’nden Soner Kızılkaya’ya konuşan HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, Soyer’i destekleme konusunda kararlarının net olduğunu dile getirdi.

“Bizim çizdiğimiz profile en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla” diyen Baydur, Soyer’in farklı kesimlerle ortaklaşıp buna uygun yerel politika belirlemesi gerektiğini kaydetti.

HDP’li yönetici, desteğin afişle ‘çok açık’ olmayacağını belirterek ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek CHP’li adayı destekleyeceklerini dile getirdi.

Baydur, CHP’yle kurumsal bir ittifakları olmadığını anımsatarak tabanda ittifak yaptıklarını aktardı. HDP’li il başkanı, ilçelere dair net karar vermediklerini de söyledi.