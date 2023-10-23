Hedefi 12'den vuran başarılı tasarımlar
Tasarım, içinde sanat ve yaratıcılık barındıran bir alandır bu yüzden tasarım basit bir işten daha fazlasıdır; bir kişinin gününü aydınlatabilir ve yeni bir fikir için ilham kaynağı olabilir.
"Bu kişinin çöp kutularından yapılmış bir çöp kanalı var."
"Alışveriş merkezindeki musluk."
"Bahçemdeki sandalyeler alışveriş arabalarından yapılmış."
"Top sandalye."
"Yerel bir yoga stüdyosunun kapısı."
"Suyu bu şekilde akan musluk."
"Bugün karşılaştığım harika küçük mozaik."
"Tak tak."
"Yerel bir kuaför salonunun afişi."
Pediküre mi ihtiyacınız var?
Danwer Su firmasının reklamında "İhtiyacınız olduğu kadar kullanın" yazıyor.
"Akordeon pencereler mini dış mekânlar yaratır."
"Bu çelik kapı penseden yapılmış."