Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Hedeflere ulaştığımızda savaş bitecek" | Dış Haberler

        "Hedeflere ulaştığımızda savaş bitecek"

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşın belirledikleri hedeflere ulaştıkları zaman biteceğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 22:12 Güncelleme: 04.12.2025 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hedeflere ulaştığımızda savaş bitecek"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile devam eden savaşın Moskova'nın savaş başlamadan önce belirlediği hedeflere ulaştığı zaman biteceğini belirtti.

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan'a yapacağı resmi ziyaret öncesinde India Today gazetesine röportaj verdi.

        Putin, Rusya-Hindistan ilişkilerinin farklı alanlarda geliştiğine değinerek 2 ülkenin geleceğe dönük birçok işbirliği alanına sahip olduğunu ifade etti.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile 2 Aralık'ta yaptıkları görüşmenin "çok faydalı" olduğuna dikkati çeken Putin, görüşmenin uzun sürdüğünü ve ABD barış planındaki her maddenin ele alındığını belirtti.

        REKLAM

        Rus lider, "Rusya'nın kabul etmediği maddeler var mı?" sorusuna "Böyle konular var. Bunları istişare ettik ancak bu zor bir çalışma. Bazı noktaları istişare edebileceğimizi ancak kabul edemeyeceğimizi söyledik. Bu şekilde istişareler yürütüldü. Şimdi neyin uygun olmadığını, neyin üzerinde anlaşabileceğimizi söylemek için erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu çalışma sürecini bozabilir." yanıtını verdi.

        Putin, ABD lideri Trump'ın Ukrayna'da barışın sağlanması hususunda içtenlikle uğraştığını aktararak ABD'nin bu politikasında siyasi ve ekonomik çıkarları da olduğunu kaydetti.

        Trump'ın, Ukrayna'da uzlaşı aradığına ancak bunun kolay olmadığına işaret eden Putin, Rusya'nın G8'e geri dönme gibi bir düşüncesi olmadığını ve "G7'nin dünya ekonomisindeki yerinin gittikçe küçüldüğünü" söyledi.

        Rus lider, "özel askeri operasyonlarının" savaşın başlangıcı değil bunu bitirme girişimi olduğunu savunarak, bunun savaş başlamadan önce belirledikleri hedeflere ulaştıklarında sona ereceğini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #putin
        #savaş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öğretmenden büyük ders
        Öğretmenden büyük ders
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı