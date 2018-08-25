Heerenveen - Feyenoord maçı heyecanı

Hollanda Eredivisie maçında Heerenveen ile Feyenoord, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:30. Maç öncesi Heerenveen 4 puanla 5. sırada, Feyenoord 3 puanla 7. sırada bulunuyor. Heerenveen son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Feyenoord, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 535 kodlu maçı oynayanlar; Heerenveen galibiyet oranı 3.75, beraberlik oranı 3.50, Feyenoord galibiyet oranı 1.55. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Heerenveen son hafta oynanan Feyenoord maçında 2-3 yenildi.

Feyenoord ise Heerenveen karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Heerenveen, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Feyenoord ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Feyenoord, 0 gol atarken 2 gol yedi.

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