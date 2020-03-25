Hekimoğlu son bölümü Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Hekimoğlu 13. son bölümünde, sınıfta bayılan bir gencin hastalığını teşhis etmek için çalışıyor! Gencin annesi yüzünden çalışmalar aksasa da Ateş Hekimoğlu, ekibi ile birlikte görevlerini yerine getiriyorlar.

HEKİMOĞLU 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu 14. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hekimoğlu ve ekibi, sınıfta bayılan bir gencin hastalığını teşhis etmek için çalışıyor! Gencin annesi yüzünden çalışmalar aksasa da Ateş Hekimoğlu, ekibi ile birlikte görevlerini yerine getiriyorlar. Gencin, atakları arttıkçaannesi ciddiyetin farkına varıyor ve Hekimoğlu'nun önünden çekiliyor. Bu sırada Hekimoğlu ve Vahap arasındaki savaş gittikçe kızışıyor. Bir ödül töreninde Vahap Bey'in uyguladığı ilaç kurnazlığını deşifre ederek belki de sonunu hazırlıyor. Zeynep ise, Hekimoğlu'ndan ekipten birisini kovamaması için kendisini feda ediyor ve istifa edeceğini açıklıyor.