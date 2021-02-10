Hekimoğlu dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizinin son bölümünde oldukça gerilimli anlar yaşandı ve gözler 37. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

HEKİMOĞLU 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Komiser Mahir, Orhan’ın ifadesi karşılığında, Hekimoğlu’na kabul etmesi zor bir anlaşma teklif eder. İpek, anlaşmayı kabul etmesi için Hekimoğlu üzerinde baskı kurmaya başlar. Hem değer verdiği bir vakasını ondan alır, hem de ilaçlarını keser. İpek, Hekimoğlu'nun yokluğunda, genç hastasının tedavisini üstlenir. Kızın yaşadığı nedeni belirsiz sıkıntıların doğuştan gelen cüceliği ile bağlantılı olup olmadığı araştırılır.

Orhan, İpek ve ekibin tüm çabalarına rağmen kızın durumu daha da kötüleşirken, Hekimoğlu ise bu sırada ilaçlarını başka yollardan bulmaya çalışmaktadır. Hekimoğlu olmadan genç kız iyileşebilecek mi? Orhan, Hekimoğlu’nu mu yoksa kendisini mi korumak için Mahir’le anlaştı? Hekimoğlu, anlaşmayı kabul edecek mi, yoksa hapse mi girecek?

HEKİMOĞLU 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu 37. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...