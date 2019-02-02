Helikopterle cezaevinden kaçan eski gerilla ülkesine geri döndü

Patricio Ortiz Montenegro (ortada) havalimanında çok sayıda destekçisi ve gazeteci tarafından karşılandı

Şili'de Augusto Pinochet diktatörlüğüne karşı mücadele eden ve helikopterle cezaevinden kaçan eski gerilla Patricio Ortiz Montenegro 23 yıllık sürgünün ardından ülkesine döndü.

Montenegro 1983 yılında Pinochet'yi devirme hedefiyle Şili Komünist Partisi'nin silahlı kanadı olarak kurulan Manuel Rodriguez Yurtsever Cephesi'ne (FPMR) üyeydi.

1991 yılında bir polis memurunu öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası alan Montenegro 1996 yılında cezaevi avlusuna bir helikopterden sallandırılan küfeye üç tutukluyla birlikte binerek cezaevinden kaçmıştı.

Montenegro'nun cezası geçen yıl iptal edilmişti.

Sığınmacı olarak yaşadığı İsviçre'den Şili'nin başkenti Santiago'ya uçan Montenegro'yu destekçileri ve yakınlarından oluşan 50 kişilik bir grup karşıladı. Gruptakilerin bir kısmı FPMR bayrakları taşıdı.

Havalimanında bir konuşma yapan eski gerilla "Çok ama çok heyecanlıyım. Böyle bir karşılama beklemiyordum" dedi ve ekledi:

"Ülkeme döndüm. Onurla döndüm. 23 yıl aradan sonra yoldaşlarımla birlikte olmaya geldim. Ben bu ülkedeki direnişin bir parçasıyım."

Montenegro'nun Şili'de üç hafta kaldıktan sonra İsviçre'ye dönmesi bekleniyor.

Şili daha önce cezaevine göndermek için Montenegro'yu İsviçre'den talep etmişti. Fakat Şili Yüksek Mahkemesi geçen yıl avukatlarının yaptığı bir başvuruyu kabul ederek hakkındaki cezayı iptal etmişti.

Marksist-Leninist ideolojiye sahip FPMR Pinochet'yi de öldürmeye çalışmış, diktatörün arabasına düzenlenen bombalı saldırı sonucu beş koruma ölmüş, ondan fazla koruma yaralanmış, Pinochet ise sadece hafif yaralarla saldırıyı atlatmıştı.

1990 yılında sonlanan General Pinochet diktatörlüğü altında 3 bin 200 kişinin öldürüldüğü, 28 bin kişinin işkence gördüğü tahmin ediliyor. Binden fazla kişi ise hâlâ kayıp.

Şili'de diktatörlük döneminden kalma kürtaj yasağı gevşetildi

Pinochet'nin mal varlığı varislerine iade ediliyor

Simgeleşen kadın protestocular