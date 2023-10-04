Hem lezzetli hem sağlıklı! Airfryerde patates pişirmenin en iyi yolu

Patates, onu nasıl yerseniz yiyin (püresi, kavrulmuş, patates kızartması, mücver) lezzetlidir ve tadını çıkarmanın en klasik ve en rahat yollarından biri de fırında pişirmektir. Tereyağı, ekşi krema, frenk soğanı veya pastırma gibi malzemelerle doldurulmuş fırında patates, hafta içi bir akşam yemeği için mükemmel bir garnitür. Eğer evde bir tane pişirirseniz, en bariz seçenek fırında bir tane pişirmek olacaktır, ancak bazı insanların fark edemeyeceği şey, aynı zamanda airfryer de fırında patates yapabileceğinizdir.

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Airfryerin standart bir fırına göre pek çok avantajı vardır; yiyeceklere çıtır bir doku vermesi ve tezgaha sığacak kadar küçük olması, dolayısıyla ihtiyacınız olan tek şeyin onu kullanmak için yakındaki bir priz olmasıdır. Airfryerde patates pişirme işlemi oldukça basittir, ancak "Chopped" ve "Food Network Star" programlarında yer alan klasik eğitimli bir şef olan New York Catering Service'ten Şef Chris Nirschel, patates kızartması hakkında tüyolar veriyor.

Airfryerde nasıl lezzetli bir fırınlanmış patates yapabileceğinizi öğrenmek için bu ipuçlarına göz atın.