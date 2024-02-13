Hem sağlıklı hem farklı: Kabaklı tavuk köftesi tarifi
Sürekli aynı klasik köfteyi yapmaktan sıkıldıysanız ve farklılık arıyorsanız bu tarif tam size göre! Diğer alternatiflerine göre daha sağlıklı sayılabilecek bu tarif iyi bir akşam yemeği olabilir. İşte, sizin için kabaklı tavuk köftesi tarifi!
Kabaklı tavuk köftesi tarifi, lezzetli ve sağlıklı bir yemek alternatifi sunuyor. Köfteler kızartıldıktan sonra aynı tavada domates sosu elde edildiğinden çok bulaşık çıkartmadan tek tavada halledebileceğiniz bu tarifi evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte, yapılışı...
KABAKLI TAVUK KÖFTESİ
Malzemeler
2 su bardağı rendelenmiş kabak
450 gram çekilmiş tavuk kıyması
Yarım su bardağı taze ekmek kırıntısı veya galeta unu
3-4 yemek kaşığı süt
1 büyük yumurta
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı nane
Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Domates sosu için:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
400 gram çeri veya şeker domates
Yarım çay kaşığı tuz
1 su bardağı fesleğen yaprağı veya 1 çay kaşığı kuru fesleğen
1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi
Fırını önceden 190 derecede ısıtın.
Rendelediğiniz kabakları bir tülbente veya mutfak havlusunun içine koyun ve suyunu sıkın. Süzdüğünüz kabakları geniş bir kaseye koyun.
Geniş kaseye aldığınız kabağın yanına tavuk kıymasını, galeta ununu(veya bayat ekmeği), sütü, yumurtayı, parmesan peynirini ve baharatları ekleyin.
Malzemeleri iyice birleşene kadar birbirine karıştırın. Karışımdan bir parça alıp toplar oluşturun.
Bu aşamada dondurma kaşığı gibi bir kaşık kullanarak da şekillendirebilirsiniz.
Top haline getirdiğiniz köfteleri yaklaşık 20-22 köfte çıkacak şekilde fırın tepsisine yerleştirin.
Köfteler hazırlandıktan sonra zeytinyağını büyük bir tavada orta ateşte ısıtın. Yağ ısınınca köfteleri her tarafı ikişer dakika olmak üzere, kahverengiye dönene kadar kızartın.
Tamamen pişmeden bu köfteleri tepsiye geri alın. Rendelediğiniz veya minik kestiğiniz sarımsakları tavaya alın ve kokusu çıkana kadar 1 dakika kadar pişirin.
Daha sonra ortadan böldüğünüz domatesleri ekleyin. Tuzu ve fesleğen yapraklarının yarısını serpin.
Domatesler patlamaya başlayana kadar orta ateşte 4-6 dakika pişirin.
Domatesler kendini saldıktan sonra kenarda duran köftelerinizi sosun üzerine ekleyin.
Tavayı önceden ısıttığınız fırına yerleştirin ve köftelerinizi 8-12 dakika kadar pişirin. Makarnayla servis yapıyorsanız makarnayı bu sürede pişirin.