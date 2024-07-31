Hem şekersiz hem yumurtasız: 20 dakikada kolayca hazırlayabileceğiniz tatlı enerji barı tarifi!
Tatlı krizlerinize sağlıklı bir çözüm mü arıyorsanız evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz şekersiz ve yumurtasız enerji barını yapabilirsiniz! Bu enerji barı, hem tatlı ihtiyacınızı karşılayacak hem de sağlıklı içeriğiyle vücudunuza enerji verecek. Peki, bu enerji barı nasıl yapılır? İşte, tatlı enerji barı tarifi!
Sağlıklı yaşamı tercih edenler için şekersiz ve yumurtasız tatlı tarifleri de giderek popülerleşiyor. Özellikle enerjiye ihtiyaç duyduğunuz anlarda size güç verebilecek sağlıklı bir atıştırmalık arıyorsanız bu enerji barı tam size göre olabilir. Rafine şeker kullanmadan hazırlanan bu tarif, doğal tatlandırıcı sağlayabilecek malzemelerle dolu. İşte, tatlı krizlerinize sağlıklı bir çözüm sunan enerji barının adım adım yapılışı...
ŞEKERSİZ YUMURTASIZ ENERJİ BARI
MALZEMELER:
100 gram yer fıstığı
200 gram yulaf ezmesi
30 gram kabak çekirdeği
40 gram badem
1 yemek kaşığı keten tohumu
2 yemek kaşığı bal
ÜZERİ İÇİN:
1 paket bitter çikolata
Tuz parçacıkları (isteğe bağlı)
YAPILIŞI:
Yulafı biraz daha küçültmek için bir makinede çekin.
Daha kavruk bir tat istiyorsanız isteğe bağlı olarak bir tavada kısa bir süre çevirebilirsiniz.
Daha sonra büyük bir kap çıkartın ve bu kaba kalan malzemeleri ekleyin.
Tüm malzemeleri birleştirip karıştırın.
Karışımdan birer parça alın ve bir kalıp yardımıyla veya fincanla şekillendirin.
Şekillendirdiğiniz parçaları bir fırın tepsisine dizin.
180 derece fırında 15 dakika pişirin. Biraz soğumaya bırakın.
Soğuduktan sonra bir servis tabağına alın.