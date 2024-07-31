Hem şekersiz hem yumurtasız: 20 dakikada kolayca hazırlayabileceğiniz tatlı enerji barı tarifi!

Sağlıklı yaşamı tercih edenler için şekersiz ve yumurtasız tatlı tarifleri de giderek popülerleşiyor. Özellikle enerjiye ihtiyaç duyduğunuz anlarda size güç verebilecek sağlıklı bir atıştırmalık arıyorsanız bu enerji barı tam size göre olabilir. Rafine şeker kullanmadan hazırlanan bu tarif, doğal tatlandırıcı sağlayabilecek malzemelerle dolu. İşte, tatlı krizlerinize sağlıklı bir çözüm sunan enerji barının adım adım yapılışı...