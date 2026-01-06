Hemzemin geçitte otomobile tren çarptı: 1 ölü

4 kardeşten 2'si, DNA testi ile babalarının başkası olduğunu öğrendi

Almanya'da yaşayan Zonguldaklı 4 kardeşten Leyla (50) ve Döndü G. (47), 3 yıl önce ölen annelerinin ardından kendilerine yıllarca şiddet uygulayan Celalettin G.'nin (69) gerçek babaları olmadıklarını hem Almanya'da hem Türkiye'de yaptıkları DNA testi ile öğrendi. 13 yıl önce ölen dedeleri Selahattin G.'nin babaları olduğundan şüphelenen kardeşler, mahkemeye başvurarak soybağının belirlenmesi için dava açtı. Kardeşler, annelerinin mezarının, annelerine cinsel saldırıyla suçladıkları Selahattin G.'nin mezarının yanından da kaldırılmasını istiyor.