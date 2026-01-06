Habertürk
        Haberler Gündem Hemzemin geçitte otomobile tren çarptı: 1 ölü

        Hemzemin geçitte otomobile tren çarptı: 1 ölü

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Yaşar Esen (69) hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 20:20 Güncelleme: 06.01.2026 - 20:20
        Hemzemin geçitte otomobile tren çarptı: 1 ölü
        Olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi’nde bir yem fabrikası önünde meydana geldi.

        Yaşar Esen'in, kullandığı otomobile hemzemin geçitten geçerken, yük treni çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobil demir yığını haline dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yaptıkları kontrolde Esen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Esen’in cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        4 kardeşten 2'si, DNA testi ile babalarının başkası olduğunu öğrendi

        Almanya'da yaşayan Zonguldaklı 4 kardeşten Leyla (50) ve Döndü G. (47), 3 yıl önce ölen annelerinin ardından kendilerine yıllarca şiddet uygulayan Celalettin G.'nin (69) gerçek babaları olmadıklarını hem Almanya'da hem Türkiye'de yaptıkları DNA testi ile öğrendi. 13 yıl önce ölen dedeleri Selahattin G.'nin babaları olduğundan şüphelenen kardeşler, mahkemeye başvurarak soybağının belirlenmesi için dava açtı. Kardeşler, annelerinin mezarının, annelerine cinsel saldırıyla suçladıkları Selahattin G.'nin mezarının yanından da kaldırılmasını istiyor.

        #HABER
        #ZONGULDAK
        #zonguldak haber
        #yerel haber
