Her gün aynı meyveyi yedi! Bacağını kaybetme noktasına geldi 0:00 / 0:00

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Genellikle yaralanmaya yanıt olarak oluşan kan pıhtıları, vücudun kanamayı durdurma yöntemidir. Bununla birlikte, vücuttaki bir veya daha fazla derin damarda oluşan kan pıhtıları sorun meydana getirebilir ve Derin Ven Trombozu (DVT) olarak bilinir. Lancet dergisinde yayınlanan bir vaka raporuna göre, bir kadın, bacağındaki derin damarlarda oluşan kan pıhtısı nedeniyle bacağını neredeyse kaybediyordu. Daily Express'te yer alan habere göre, kadının bacağını kaybetme noktasına gelmesindeki olası sebep hem şok edici hem de şaşırtıcı olarak tanımlandı.

KAN PIHTISINA GREYFURT YOL AÇMIŞ OLABİLİR

Araştırmacılar, her gün bir greyfurt tüketilmesinin kan pıhtısı oluşumuna katkıda bulunmuş olabileceğini öne sürdü.

ABD'nin Washington eyaletindeki Olympia'daki acil servis doktorları, Kasım 2008'de nefes darlığı, baş dönmesi ve yürüme güçlüğü şikayetleriyle hastaneye başvuran 42 yaşındaki kadını tedavi etti.

Ultrason taramasında, sol bacağın damarlarını tıkayan büyük bir pıhtı olduğu bulundu ve kadının uzvunu kangren nedeniyle kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Doktorlar doğrudan tıkanıklığın içine pıhtı çözücü bir ilaç vererek pıhtının çözülmesini sağladılar.

Doktorlar, kadının önceki gün, yaklaşık bir buçuk saatlik araba yolculuğuna çıktığını, günlük doz olarak doğum kontrol hapı aldığını ve bir kan pıhtılaşma bozukluğuyla bağlantılı faktör V Leiden mutasyonu adı verilen genetik bir varyant olduğunu tespit etti. Tamamının derin ven trombozuna neden olan iyi bilinen faktörler olduğu kaydedilirken, rapora göre, üç gün önce kilo vermek için başladığı bir diyete göre her sabah bir greyfurt yiyordu. Greyfurt suyunun, doğum kontrol hormonu östrojeni parçalayan CYP3A4 adlı bir enzimin etkisini bloke ettiği bildirilirken bunun da pıhtılaşma seviyelerini, yani kanın pıhtılaşma eğilimini artırdığı açıklandı.

Greyfurt suyunun çok yavaş parçalandığı belirtilirken, günlük alındığında kümülatif bir etkiye sahip olacağından diyetin üçüncü gününde hastanın östrojen seviyelerinin normalin kat kat üzerinde olduğu ve bunun da pıhtının oluşmasına yardımcı olacağı kaydedildi.

"SIRA DIŞI BİR VAKA"

Hematolog Doktor Trevor Baglin, "Bu vaka çalışmasından, greyfurt, genetik bir yatkınlık varlığında doğum kontrol hapının trombotik etkisini artırmış gibi görünüyor. Ancak, bunun tek bir vaka çalışması olduğunu ve çok sıra dışı bir vaka olduğunu belirtmekte fayda var. Herhangi bir aşırı diyetten kaçınılması gerektiğini öneriyorum çünkü tahmin edilemez sonuçları olabilir" ifadelerini kullandı.

KİMLERDE GREYFURT TÜKETMEMELİ?

Uzmanlara göre statin (kolesterolü düşüren ve ardından kan pıhtılaşması riskini artıran ilaçlar) kullanan kişilerin greyfurt yememeleri tavsiye edilirken, simvastatin (yaygın bir statin türü) kullananların da greyfurt suyu tüketmemeleri öneriliyor.