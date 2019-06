Her Yerde Sen 4. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı Her Yerde Sen'in 3. bölümünde heyecan ve komedi dolu anlar yaşandı. İşte Her Yerde Sen 3. son bölüm özeti ve 4. yeni bölüm fragmanı...

HER YERDE SEN 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Ancak Her Yerde Sen 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünden detaylar gelir gelmez ayrıntılar haberimizde olacak.

HER YERDE SEN 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hırsızı şikayet etmek için karakola giden Selin ve Demir’in nezarete düşmesi daha büyük sorunlara yol açar.

Firuze ve Leyla aynı evi paylaşamayan Selin ve Demir’i yakınlaştırmak için yeni bir plan kurar. Şirket en büyük müşterisini kaybetme tehlikesiyle karşılaşınca, Demir durumu tek başına çözmek için harekete geçer.

Ancak Selin ve ekip kendi çözüm planını uygulamaya koyunca işler karışır.