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Hercai 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 52. son bölüm

Hercai 52. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santarcığlu ve Serhat Tutumluer'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak merak ediliyor. Peki Hercai 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hercai 52. son bölüm izleme özeti...

Hercai 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 52. son bölüm

Hercai dizisinin yeni bölümleri her Cuma akşamı ATV'de yayınlanıyor. Dizinin son bölümünde; Azize ve Füsun arasındaki savaş son sürat devam etmektedir. Bunca sene sakladığı Dilşah'ı, Füsun'a kaptıran Azize, onu geri almanın yollarını ararken Füsun da boş durmaz ve Azize'nin başına türlü dertler dolamaya devam eder. Hercai 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 52. son bölüm ile ilgili detaylar...

HERCAİ 52. SON BÖLÜM ÖZETİ

Babasından geldiğini zannederek yediği tatlı yüzünden rahatsızlanan Reyyan, iyi olup olmadığını görmek için gelen Azize'nin gözleri önünde bayılmıştır. Azize, Reyyan'a ve karnındaki bebeğe yardım etmek için tek başına bir mücadelenin içine girer.

Reyyan, Füsun tarafından zehirlenmiştir. Bebeğin ve Reyyan'ın durumu belirsizdir. Bu sırada Azize, Şadoğulları'nı uyarıp Reyyan'a zarar verenin Füsun olduğunu söylemek ister ve bu uğurda Nasuh'la gizlice buluşup ona gerçeği anlatarak kendisinin Reyyan'ı kurtarmak için çabaladığını söyler.

Nasuh, Azize'nin sözlerine inanmıştır ancak Reyyan bu konuda hiçbir şey hatırlamamaktadır. Bunun üzerine Azize, Nasuh'tan kendisini Reyyan ile buluşturmasını ister.

Miran karısının başına gelenlerin tek sorumlusunun Azize olduğunu düşünerek onun peşine düşer. Ancak Azize adeta sırra kadem basmış gibi bir anda yok olmuştur. Nasuh dışında herkes onun Reyyan'ı zehirlediğinin açığa çıkması sebebiyle kaçtığını düşünmektedir. Ancak son anda yaşanan bir gelişme herkesi şoke eder ve Azize'yi aramaktan alı koyar.

HERCAİ 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

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