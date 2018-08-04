Herfolge Koge - Viborg maçı istatistikleri

Herfolge Koge ve Viborg, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:45. Herfolge Koge 3 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Viborg 1 puanda ve 9. sırada. Herfolge Koge son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Viborg son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 472 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Herfolge Koge kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, Viborg sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Herfolge Koge son haftadaki Esbjerg müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Viborg, Brabrand karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Herfolge Koge, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

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