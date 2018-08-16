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Herkes kalp krizi sanmıştı, gerçek gizli tanık ihbarıyla ortaya çıktı

Hasan Gül yönetimindeki kamyoneti ile Soğancılar Caddesi'nden çarşı yönüne giderken başı kanlar içerisinde aracı da duvara çarpmış halde bulundu. Babasını toprağa koyduktan sonra taziyeleri kabul eden Hasan Gül’ün oğlunu arayan bir kişi, “Babanız cinayet gibi bir kazaya kurban gitti. Babanızın başına bir kamyonun açılan kasa çarptıktan sonra babanız direksiyon hakimiyetini kaybetti ve öldü. Kamyon sürücüsü de kaçıp gitti" diye ihbarda bulundu

16.08.2018 - 11:15 | Güncelleme: İHA

Aydın’ın Çine ilçesinde önceki gün direksiyon başında hayatını kaybederek toprağa verilen 58 yaşındaki Hasan Gül’ün cesedi, otopsi için mezardan çıkarıldı. Bir gizli tanığın ihbarıyla yola çıkan ekipler, Hasan Gül’ün kalp krizi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapmadığını başka bir kamyonun açılan kasasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği ihbarını aldı. İhbardan yola çıkan ekipler bahse konu kamyonu yakalayıp sürücüsünü gözaltına aldı.

İHA'nın haberine göre olay önceki gün Çine ilçesi hayvan pazarı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan 58 yaşındaki Hasan Gül yönetimindeki 09 LM 467 plakalı kamyoneti ile Soğancılar Caddesi'nden çarşı yönüne giderken başı kanlar içerisinde aracı da duvara çarpmış halde bulundu. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirleyince ekiplerin incelemesinin ardından ceset olay yerinden kaldırıldı. Şahsın önce kalp krizi geçirip ardından kaza yaparak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu. Hasan Gül, yapılan incelemelerin ardından Çine Yeniköy Mahallesi'nde toprağa verildi.

"VİCDANININ SESİNİ DİNLEYEN BİRİ OLAYI İHBAR ETTİ"

Edinilen bilgiye göre, babasını toprağa koyduktan sonra taziyeleri kabul eden Hasan Gül’ün oğlunu arayan bir kişi, “Babanız cinayet gibi bir kazaya kurban gitti. Babanızın başına bir kamyonun açılan kasa çarptıktan sonra babanız direksiyon hakimiyetini kaybetti ve öldü. Kamyon sürücüsü de kaçıp gitti" diye ihbarda bulundu.

Ölen şahsın yakınları ihbarı Cumhuriyet savcılığına iletince olayla ilgili yeniden soruşturma başlatıldı. Bir yandan şehir polis kameralarını inceleyen ekipler diğer yandan da yaklaşık 24 saat önce toprağa verilen Hasan Gül’ün cesedini mezardan çıkarıp otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

GÖZALTINA ALINDI

Şehir polis kameralarının kayıtlarından yola çıkan ekipler, kasası açılarak Hasan Gül’ün ölümüne sebebiyet verdiğini belirledikleri kamyonu Aydın’ın Germencik ilçesinde park halinde buldu. Kamyonun sürücüsü ve sahibi olduğu belirtilen ve aynı zamanda hayvan alım satım işi yapan 44 yaşındaki D.U. da gözaltına alındı.

Çok ilginç bir olay yaşadıklarını belirten Çine Yeniköy Muhtarı Halil Gedik, “Kaza dümdüz yolda ve sürat yapılamayan bir yerde olduğu için Hasan Gül’ün önce kalp krizi geçirip sonra kaza yaptığını düşünmüştük. Meğerse Hasan Gül’e önce açılan bir kamyonun kasası çarpmış. Ve kasa kapağı başına isabet edince direksiyon hakimiyetini kaybedip ölmüş. Bu arada araç da duvara çarpmış. Şimdi mezarını açıp otopsi için götürdüler. Otopsi ve savcılık soruşturması sonucu her şey daha net ortaya çıkacak” diye konuştu.

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