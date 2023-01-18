Herkes rüya görür, peki ya ahtapotlar! Bilim insanları açıkladı: Ahtapotlar rüya görür mü?

Alaska Pasifik Üniversitesi’nde görev yapan Deniz Biyoloğu David Scheel’in araştırmasında 'Octopus: Making Contact' isimli bir serinin çekimlerinde Heidi ahtapotu da yer aldı.

Scheel, ahtapotun baş aşağı uyurken renk değiştirmesini rüya görmek olarak yorumlasa da bunun için herhangi bir kanıt sunabilmiş değil. Ancak Heidi’nin rüyasında ne görebileceğine dair bir kaç fikri var. Bunlardan biri, gördüğü rüyanın dramatik bir rüya olabileceği.

"Vücutta yaşanan değişiklikleri yorumlayarak rüyayı da yorumlayabilirsiniz. Heidi bir yengeç görüyor ve rengi değişmeye başlıyor, sonunda tamamen siyah oluyor. Ahtapotlar zeminden ayrıldıklarında siyaha dönmeleriyle biliniyor."