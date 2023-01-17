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Hapşırdıktan sonra "çok yaşa" demek nereden geldi?

Vücut sağlığı bakından oldukça önemli olan hapşırma bazı durumlarda oldukça tehlikeli olabiliyor. Hapşırma esnasında vücuda yüksek basınç uygulanmaktadır. Bu basınç sebebiyle beyin ve kalp üzerinde bazı hasarlar oluşabilir. Özellikle hapşırma engellenirse beyine giden damarlarda bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, hapşırma refleksini kesinlikle engellememek gerekir. Bununla birlikte hapşırma esnasında basınç fazla olduğu için kalp durabilir ya da göz damarları çatlayabilir. Bu kadar hayati bir önem taşıyan hapşırma esnasında ise genellikle çok yaşa deriz. Peki, çok yaşa demek nereden geliyor?

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  • Hapşırdıktan sonra "çok yaşa" demek nereden geldi?

    Hapşırdıktan sonra çok yaşa cümlesi neredeyse refleks haline gelmiştir. Peki günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bu kalıp nereden geldi? İnsanlığın varoluşundan bu yana bazı durumların süregeldiği görülür. Hapşıran birine çok yaşa demek de istemsizce ya da isteyerek birden ağzımızdan çıkıverir. Her kalıbın olduğu gibi bu cümlenin de bir tarihi var elbette!
  • Hapşırdıktan sonra "çok yaşa" demek nereden geldi?

    Hapşırmak, hayatta kalmamıza yarayan ve tarihi çok eskilere dayanan bir reflekstir. Sağlıklı insanlar gün içerisinde ortalama 4 kere hapşırırlar. Hapşırmayı tetikleyen birçok faktör bulunur.

    Alerjiler, hastalıklar ya da ışık dahi kişilerin hapşırmalarına neden olabilir.

    Hatta hapşırdığımız zaman kalbimiz ve tüm organlarımız anlık olarak durur.
  • Hapşırdıktan sonra "çok yaşa" demek nereden geldi?

    Dizi ve filmlerde görüldüğü üzere Amerikalılar ve İngilizler karşılarındaki kişiler hapşırdıktan sonra 'bless you' cümlesini kurarlar. Bu cümlenin anlamı ise "Tanrı seni kutsasın"dır.
  • Hapşırdıktan sonra "çok yaşa" demek nereden geldi?

    Almanlar ise "gesundheit" derler ve karşılarındaki kişilere sağlıklı yaşam dileklerini ifade ederler. İtalyanlar ise hapşırıktan sonra "felicita" cümlesini kullanırlar ve mutlu bir yaşam dileklerini iletirler.
  • Hapşırdıktan sonra "çok yaşa" demek nereden geldi?

    Tüm bu cümlelerin söylenmesinin asıl sebebi ise hapşırmanın yaşamı tehdit eden bir durum olmasıdır. Hapşırmanın yaşamı tehdit oluşturan bir unsur olması ise eski çağlara kadar dayanır.
  • Hapşırdıktan sonra "çok yaşa" demek nereden geldi?

    Orta Çağ Avrupası belirli dönemlerde veba salgınları ile savaşmıştı. Bu savaşların en büyüğü ise 14. yüzyılda yaşanmıştı.
  • Hapşırdıktan sonra "çok yaşa" demek nereden geldi?

    14. yüzyılda yaşanan bu veba salgını insanların sıklıkla hapşırmasına neden olmuştur. Bu nedenle de Papa 6. Gregory bir genelge yayınladı.

    Genelgede Gregory, Hristiyan olan herkesin her hapşırıktan sonra 'tanrı sizi kutsasın' ve daha sonrasında ise 'tanrı bana yardım etsin' duasının okunmasını istemişti.
  • Hapşırdıktan sonra "çok yaşa" demek nereden geldi?

    Yani diğer tüm kültürlerdeki ifadelerin kökeni de buraya dayanır.

    Hipokrat'a göre hapşırık, vücudun yabancı maddelere karşı oluşturduğu bir savunma mekanizmasıdır.
  • Hapşırdıktan sonra "çok yaşa" demek nereden geldi?

    Kısaca özetlemek gerekirse insanlar hapşırığın bir yaşam tehdidi olduğunu düşündükleri için hapşıran insanlara iyi ve mutlu yaşam dileklerini iletme ihtiyacı hissetmişlerdir.
  • Hapşırdıktan sonra "çok yaşa" demek nereden geldi?

    Bir diğer görüşe göre ise bizlerin kullandığı çok yaşa ifadesi uzun yaşa anlamında değildir. Hapşıran kişiye çok yaşa derken ömrün bereketli olsun ve öldükten sonra bile hatırlanmaya devam et demek istiyoruz.

    Genelde 'Çok yaşa' diyene 'Sen de gör' yani 'Sen de benim yaşamımı görecek kadar çok yaşa' denilmesi de adettendir.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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