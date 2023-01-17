14. yüzyılda yaşanan bu veba salgını insanların sıklıkla hapşırmasına neden olmuştur. Bu nedenle de Papa 6. Gregory bir genelge yayınladı.

Genelgede Gregory, Hristiyan olan herkesin her hapşırıktan sonra 'tanrı sizi kutsasın' ve daha sonrasında ise 'tanrı bana yardım etsin' duasının okunmasını istemişti.