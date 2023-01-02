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Bir pakette neden 20 tane sigara var? Bu bir tesadüf mü yaksa matematiksel hesaplama mı?

Sigara kullananlar sigara paketinin içinde 20 adet sigara olduğunu mutlaka bilir ama bunun nedeninin ne olduğunu belki de hiçbirimiz bilmiyoruz. Peki, bir pakette neden 20 adet sigara bulunduğunu hiç düşündünüz mü? Bu durum bir tesadüf değil elbette! Uzmanlar bunun bir matematiksel hesaplama olduğunu belirtiyor. Peki neden?

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  • Bir pakette neden 20 tane sigara var? Bu bir tesadüf mü yaksa matematiksel hesaplama mı?

    Bir sigara paketinin içerisinde toplamda 20 tane sigara bulunuyor. Peki, bu sayının neden 20 olduğunu hiç merak ettiniz mi? Uzmanlar bu sayının bir tesadüf olmadığı konusunda hemfikirler.
  • Bir pakette neden 20 tane sigara var? Bu bir tesadüf mü yaksa matematiksel hesaplama mı?

    Sigara kullanan bir kişinin sigaradan yeniden keyif alabilmesi için belirli bir süre geçmesi gerekiyor. 

    Yani nikotin reseptörlerinin tekrar devreye girebilmesi için geçmesi gereken süre ortalama 45 dakika.
  • Bir pakette neden 20 tane sigara var? Bu bir tesadüf mü yaksa matematiksel hesaplama mı?

    Bir günde ortalama 8 saat uyuyan bir kişinin 45 dakikada bir tane sigara içtiğini düşünürsek toplamda gün içerisinde ihtiyaç duyulan sayı 20 oluyor. Yani bu da bir paket sigaranın içinde bulunan sigara sayısıyla aynı oluyor.
  • Bir pakette neden 20 tane sigara var? Bu bir tesadüf mü yaksa matematiksel hesaplama mı?

    Psikiyatri uzmanı Dr. Azer Bağırov, günde 20 tane sigara içen bir tüketicinin beynindeki nikotin reseptörlerini doymuş ve duyarsız hale getirerek sigara içmeye ihtiyaç duymadığını belirtiyor.

    Ancak sigara tüketimi arttıkça nikotin reseptörlerinin sayısı da artıyor. Bu durum ise sigara tüketicilere sürekli olarak daha fazla sigara içme ihtiyacına neden oluyor.
  • Bir pakette neden 20 tane sigara var? Bu bir tesadüf mü yaksa matematiksel hesaplama mı?

    Nikotin beynin ödül merkezindeki reseptörlere doğrudan bağlanır. Dr. Bağırov, nikotinin beyindeki reseptörlere çok hızlı bir şekilde ulaştığını belirtmektedir. Aynı zamanda nikotinin beyindeki ödül sistemi üzerinde gösterdiği etkileri yani bağımlılığı artırdığını söylüyor.

    Beynin ödül sistemindeki reseptörlere doğrudan bağlanan nikotin sayesinde keyif verici bir etkiye neden olur.
  • Bir pakette neden 20 tane sigara var? Bu bir tesadüf mü yaksa matematiksel hesaplama mı?

    Ancak beyindeki nikotin reseptörleri nikotin ile doyduğu zaman daha fazla sigara içmek kişilere keyif vermiyor. Yani 10 dakika ara ile içtiğiniz 2 sigara size ilk içtiğiniz sigara kadar keyif vermeyebilir.

    Bu nedenle de sigara bağımlıları genellikle 45 dakika ara ile sigara içme eğiliminde oluyorlar.
  • Bir pakette neden 20 tane sigara var? Bu bir tesadüf mü yaksa matematiksel hesaplama mı?

    Dinlenme halindeki nikotin reseptörlerinin nikotine aşırı duyarlı olduğunu belirten Prof. Dr. Nesrin Dilbaz ise bir dal sigara içimi sırasında alınan nikotin ödül sistemindeki bütün nikotin reseptörlerini doldurmak için yeterli olduğunu belirterek bir pakette neden 20 sigara bulunduğunu şöyle açıkladı:
  • Bir pakette neden 20 tane sigara var? Bu bir tesadüf mü yaksa matematiksel hesaplama mı?

    "Sigara dumanıyla alınan nikotin bu reseptörlere birleştikten sonra artık nikotine karşı duyarsız hale gelirler. Eğer ödül sistemindeki nikotin reseptörlerinin hepsi nikotinle doyurulmuşsa daha fazla nikotin alımı keyif verici etki yapmaz. Bir dal sigara içimi sırasında alınan nikotin ödül sistemindeki bütün nikotin reseptörlerini doldurmak için yeterli oluyor. Bu nedenle sigara dalı standart boydadır. Başka deyişle daha uzun sigara dalı daha fazla keyiflendirici etki gösteremiyor."
  • Bir pakette neden 20 tane sigara var? Bu bir tesadüf mü yaksa matematiksel hesaplama mı?

    "Kişinin sigaradan tekrar haz alabilmesi için belirli bir zaman geçmesi gerekiyor. Nikotin reseptörleri ortalama 45 dakikada duyarlı hale geliyor. Günde bir paket sigara kullanan kişi, ortalama 16 saat uyanık kaldığı var sayıldığında 45 dakikada bir dal sigara kullanırsa toplam 20 dal sigaraya ihtiyaç duyacaktır. Muhtemelen sigara paketlerinde 20 dal sigara olmasının nedeni de budur. Sigara bağımlısı beynindeki nikotin reseptörlerini gün boyunca sürekli nikotine doymuş ve duyarsızlaşmış hale getirerek sigara isteği (aşerme) yaşamıyor. Ancak kronik sigara kullanımı devam ettikçe beyindeki nikotin reseptör sayısında artış oluyor ve sigara kullanıcısı aşerme yaşamamak için doz arttırma ihtiyacı duymaya başlıyor."

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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