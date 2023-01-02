Bir pakette neden 20 tane sigara var? Bu bir tesadüf mü yaksa matematiksel hesaplama mı?

Ancak beyindeki nikotin reseptörleri nikotin ile doyduğu zaman daha fazla sigara içmek kişilere keyif vermiyor. Yani 10 dakika ara ile içtiğiniz 2 sigara size ilk içtiğiniz sigara kadar keyif vermeyebilir.

Bu nedenle de sigara bağımlıları genellikle 45 dakika ara ile sigara içme eğiliminde oluyorlar.