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Hertz, haksız yere araç hırsızlığıyla suçladığı müşterilerine 168 milyon dolar ödeyecek

Araç kiralama şirketi Hertz, haksız yere araba hırsızlığı ile suçlanan müşterilerine 168 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.

Hertz, haksız yere araç hırsızlığıyla suçladığı müşterilerine 168 milyon dolar ödeyecek
Hertz, haksız yere araç hırsızlığıyla suçladığı müşterilerine 168 milyon dolar ödeyecek
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BBC TÜRKÇE
HertzGetty Images

Araç kiralama şirketi Hertz, haksız yere araba hırsızlığı ile suçladığı müşterilerine 168 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.

Pazartesi günü yapılan açıklamada şirket, ödemelerin aralarında masum müşterilerin araç çaldığına yönelik yetkililere giden asılsız ihbarlar da dahil olmak üzere toplamda 364 dava için yapılacağını duyurdu.

Bazı müşteriler suçlamalar karşısında gözaltına alındıklarını söyledi.

Hertz’in CEO’su Stephen Scherr tarafından yapılan açıklamada, şirketin “her zaman mükemmel olamayacağı” söylendi.

Maksadının müşteriyi ilk sıraya koyan bir şirkete liderlik etmek olduğunu belirten Scherr, “Bu iddiaları çözerken, kendimizi bu hedefe bağlı tutuyoruz” dedi.

Asılsız hırsızlık iddialarına ilişkin ilk haber Şubat ayında çıktı.

CBS News'ta çıkan haberde ABD’nin Colorado eyaletinden bir kişi, Georgia eyaletinde bir arabayı iade etmediğine yönelik polise yapılan yanlış ihbarın ardından havaalanında tutuklandığını söyledi. Oysaki söz konusu kişi Georgia eyaletine hiç gitmemişti.

Drew Seaser isimli ABD’li, Hertz’ten de hiç araç kiralamadığını söyledi. Ancak buna rağmen 24 saatten fazla nezarette kaldı.

CBS’e konuşan Seaser, “Çok korktum. Hala uyumakta güçlük çekiyorum. O günden sonra hayatım bir daha asla aynı olmayacak” dedi.

Birçok vakada ise araç çalmakla suçlanan müşteriler, kiraladıkları araçları iade ettiklerini ve ücretin de tamamını ödediklerini söyledi.

Şubat ayında aynı suçlamayla tutuklanan Charles Doucette isimli başka bir ABD’li de CBS’e yaptığı açıklamada, “Onların en iyi müşterilerinden birisiyim. Ama şimdi burada, nezaretteyim” dedi.

Seaser ya da Doucette’in Hertz’ten ödeme alıp almayacağı henüz belli değil. Şirketin söylediğine göre yapılacak ödeme ise asılsız hırsızlık suçlamalarıyla ilgili davaların yüzde 95’ini çözecek.

Şubat ayından bu yana şirketin en üst kademesinde yer alan Scherr, Nisan ayında CNBC’ye verdiği röportajda, yanlışlıkların şirketin sistemlerindeki bir aksaklıktan dolayı meydana geldiğini ve kendisinin bunu düzeltmek için çalıştığını söyledi.

Şirket, anlaşma tutarının tamamını yıl sonuna kadar ödeneceğini söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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