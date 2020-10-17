HES kodu nasıl alınır? sorusu hem seyahat etmek isteyen vatandaşların hem de ÖSYM sınavlarına başvuru yapacak adayların gündeminde. HES kodu artık ÖSYM sınavlarına başvuru esnasında da isteniyor ve bu kodu vermek zorunlu. HES kodu SMS ile sorgulanabildiği gibi, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden de alınabiliyor. İşte HES kodu ile ilgili detaylar

HES KODU NASIL ALINIR?

Başkan Aygün, HES kodunun nasıl alınacağına ilişkin görsel de paylaştı. Seyahat etmek isteyen vatandaşlar da aşağıdaki yöntemlerden birisiyle (Hayat Eve Sığar Uygulaması, SMS ve e-Devlet) HES kodunu alabilir.

HES KODU GEREKEN SINAVLAR

HES kodu bundan sonra ÖSYM tarafından düzenlenen her sınav için istenecek. Adaylar HES kodunu sınav başvurusu esnasında tebliğ etmek zorunda.

BAŞVURUSU TAMAMLANMIŞ SINAVLAR İÇİN HES KODU GEREKMİYOR

ÖSYM Başkanı Aygün daha sonra yaptığı açıklamada "Başvuruları daha önce tamamlanan sınavlar için adaylarımızın HES kodu sınavdan önce http://ais.osym.gov.tr ‘ye sistem tarafından yansıtılacaktır. Dolayısıyla, başvuru süreci daha önce tamamlanan sınavlar için adaylarımızın HES kodu işlemi yapmalarına gerek yoktur." dedi.